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BBC

استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف بوسط غزة

05:49 م الأربعاء 10 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، استشهاد 4 أفراد من بين طواقمه الطبية عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.

فيما تشير قناة "الجزيرة" وفق ما أوردته في بيان عاجل، إلى سقوط 6 شهداء في القصف الإسرائيلي على سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

سبق وأن أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سقوط 10 شهداء وأكثر من 30 جريحا في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

فيما أشارت قناة "الجزيرة" وفق ما نقلته عن مصادرها، إلى تصاعد أعمدة الدخان في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف إسرائيلي غزة إسرائيل الهلال الأحمر الفلسطيني

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