إعلان

BBC

الحكومة بغزة: 10 شهداء و30 جريحًا في قصف لمحيط مستشفى شهداء الأقصى

05:41 م الأربعاء 10 يناير 2024

قصف الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، سقوط 10 شهداء وأكثر من 30 جريحا في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

فيما أشارت قناة "الجزيرة" وفق ما نقلته عن مصادرها، إلى تصاعد أعمدة الدخان في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 115 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد استشهاد الصحفيين أحمد بدير، وشريف عكاشة والصحفية هبة العبادلة.

وكان الإعلام الحكومي كشف عن استشهاد الصحفي أحمد بدير إثر قصف لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى.

قصف إسرائيلي غزة مستشفى شهداء الأقصى إسرائيل طوفان الاقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف بوسط غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .