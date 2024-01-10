الحكومة بغزة: 10 شهداء و30 جريحًا في قصف لمحيط مستشفى شهداء الأقصى

مصراوي

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، سقوط 10 شهداء وأكثر من 30 جريحا في قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

فيما أشارت قناة "الجزيرة" وفق ما نقلته عن مصادرها، إلى تصاعد أعمدة الدخان في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين إلى 115 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد استشهاد الصحفيين أحمد بدير، وشريف عكاشة والصحفية هبة العبادلة.

وكان الإعلام الحكومي كشف عن استشهاد الصحفي أحمد بدير إثر قصف لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى.