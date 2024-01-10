باكستان: فشل مجلس الأمن في إنهاء الحرب بغزة ربما يصعد الصراع بالمنطقة

إسلام آباد - (د ب أ)

حذرت باكستان أمس الثلاثاء من أن فشل الجهود الدولية لوقف ما وصفته بـ"الحرب الإسرائيلية "الوحشية" على غزة ، ربما يؤدي إلى تصعيد الصراع وقد يشمل المنطقة بأسرها، وذلك خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

وقال السفير الباكستاني، عثمان جادون، القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة ،أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا أن "المجلس أصيب بالشلل بسبب المقاومة والتصويت السلبي لعضو دائم" دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأشار المبعوث الباكستاني إلى أن "مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق هؤلاء، الذين ساهموا في إطالة أمد هذه الحرب واستمرار ذبح المدنيين الأبرياء في غزة".

يذكر أن اجتماع أمس الثلاثاء عقد بموجب الولاية الدائمة للجمعية للانعقاد في غضون عشرة أيام من استخدام حق النقض بالمجلس.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو"، الشهر الماضي ضد مشروع قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"