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BBC

عباس لبلينكن: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن قبول مخططات فصله

03:13 م الأربعاء 10 يناير 2024

محمود عباس وأنتوني بلينكن

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غزة - (ا ف ب)

ذكر بيان رسمي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من آمال إقامة دولة فلسطينية "ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو اقتطاع أي جزء منه".

ونقل البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن عباس رفضه الكامل "لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

ودعا عباس إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع".

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AFP
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