لندن: الهجوم الأخير للحوثيين في البحر الأحمر كان "الأكبر"

لندن - (ا ف ب)

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأربعاء أن الهجوم الذي تصدت له القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء كان "الأكبر" الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت في وقت سابق، إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخًا أطلقها حركة الحوثي اليمنية الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.