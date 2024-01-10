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BBC

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 21 قطعة لوجيستية حربية للحوثيين

01:47 م الأربعاء 10 يناير 2024

وزارة الدفاع البريطاية

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عدن - (بي بي سي)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إسقاط 21 قطعة لوجيستية حربية بين مسيرات وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثيين في اليمن ليلة أمس الثلاثاء باتجاه ممرات الملاحة البحرية الدولية جنوبي البحر الأحمر.

وأوضحت أنه تم إسقاط عدد 18 مسيرة مفخخة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن بمعرفة قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهجوم.

وهو الهجوم الـ26 الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.

وبعد ساعات على إعلان وزير الدفاع البريطاني أنّ الفرقاطة "ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى مراجعة تاريخها، وألّا تكون كبش فداء بديل عن "إسرائيل" أو أمريكا.

رغم ذلك يتعهد الحوثيون بمواصلة هجماتهم إن استمر الحصار على غزة، وتوعدوا الولايات المتحدة بمهاجمة سفنها الحربية إن تعرض اليمن لضربات مباشرة تستهدف الجماعة.

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BBC
الجيش الأمريكي إسقاط 21 قطعة لوجيستية الملاحة البحرية الدولية البحر الأحمر الحصار على غزة أخبار BBC

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