مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

نيويورك - (بي بي سي)

يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار لإدانة هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، والمطالبة بوقفها على الفور.

وجاء في مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وكالة أسوشيتد برس "إن عشرين هجومًا للحوثيين على الأقل أعاق التجارة العالمية وقوض الحقوق في حرية الملاحة وكذلك السلام والأمن الإقليميين".

ويقول الحوثيون إنهم سيستمرون بعملياتهم في البحر الأحمر حتى تصل الإمدادات الكاملة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت شركات شحن البضائع الكبرى في العالم قد غيرّت طرق سفنها لتجنب البحر الأحمر.