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BBC

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية

12:51 م الأربعاء 10 يناير 2024

عبد الله بو حبيب

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بيروت - (بي بي سي)

أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى أمام مجلس الامن الدولي، رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701.

وقد تضمّنت الشكوى المرفوعة عدد "الأعمال العدائية والانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية بتواريخها". بحسب نص الدعوى.

كما جاء في النصّ أن التزام اسرائيل بالقرار 1701 يحتّم عليها أيضاً احترام الفقرة 18 من القرار 1701 الذي يؤكد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط، من خلال "إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية" وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقيام الدولتين.

هذا المحتوى من

BBC
عبد الله بو حبيب مجلس الأمن لبنان الانتهاكات الإسرائيلية

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