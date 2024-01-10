اليابان: استمرار عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق القريبة من مركز الزلزال المدمر

طوكيو - (د ب أ)

مازالت فرق البحث والإنقاذ تقوم بتمشيط المناطق القريبة من مركز الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة، فيما يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأنه قد تأكد حتى الآن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص في إيشيكاوا، بينما لا يزال هناك 68 آخرين في عداد المفقودين.

وتجري الشرطة حاليا عمليات بحث مكثفة في مدينة واجيما، حيث اندلع حريق هائل بسبب الزلزال. وتشير التقديرات إلى أن الحريق قد أتى على مساحة تقدر بـ48 ألف متر مربع، كما تسبب في تدمير أكثر من 200 مبنى.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن حصيلة القتلى تتضمن ثمانية أشخاص لم يلقوا حتفهم بسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر، ولكن يعتقد أنهم توفوا نتيجة تدهور صحتهم، في بعض الحالات بسبب الضغط الناجم عن إجلائهم.

وتواجه جهود الإغاثة المستمرة إعاقة وتعطيل بسبب الطرق التي تضررت من جراء الزلزال، بالاضافة إلى الطقس الشتوي القاسي.

وقد تقطعت السبل بأكثر من 3000 شخص في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة، حتى مساء أمس الثلاثاء.

ويقيم أكثر من 26 ألف شخص في أماكن إيواء مؤقتة، كما تعاني بعض المرافق من نقص المتطوعين.