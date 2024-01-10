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BBC

اليونان: موجة البرد وتساقط ثلوج يسببان فوضى في أجزاء من البلاد

10:48 ص الأربعاء 10 يناير 2024

موجة البرد وتساقط ثلوج في اليونان أرشيفية

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أثينا - (د ب أ)

ذكر خبراء الأرصاد الجوية في اليونان أنه مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد اليوم الأربعاء، ستصل موجة برد جديدة إلى ذروتها يوم السبت المقبل، بدون حدوث العديد من الظواهر الجوية الشديدة.

وفي شبه جزيرة "آتيكا"، من المتوقع حدوث غطاء من السحب ، بالأساس في الشمال، ويصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة وبعض الثلوج في المناطق الجبلية وشبه الجزيرة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و11 درجة مئوية.

وشهدت "مقدونيا الغربية" تساقط الثلوح بكثافة والأمر نفسه في "بتوليمايدا" و"فلورينا" حيث سيتم إغلاق المدارس في "فلورينا" غدا الخميس، بينما طلب من الطلاب في "بريسبا" التأخر عن موعد وصولهم بساعة.

موجة برد في اليونان تساقط ثلوج فوض في اليونان بسبب البرد إغلاق المدارس في فلورينا

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