إسرائيل تقرر المثول أمام "العدل الدولية" للرد على دعوى جنوب إفريقيا بشأن غزة

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.

وفيما سبق قالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدعوة إلى وقف فوري في غزة لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن الأسرى.

وحث جوتيريش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الجمعة الماضي، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة، موضحا أن هناك خطر مستمر من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.

وتابع الأمين العام، أن تصاعد العنف في الضفة بما في ذلك العمليات المكثفة الإسرائيلية وعنف المستوطنين أمر مثير للقلق.

وقال ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن المجاعة وتداعي المنظومة الصحية في غزة جزء من عملية ترويع لأهالي القطاع.

وأضاف ممثل فلسطين، أن إسرائيل تحاول إسكات منتقدي الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، موضحا أن إسرائيل تفلت من العقاب وترفض قرارات وقف إطلاق النار.