حزب الليكود الإسرائيلي: حكم المحكمة العليا "يتعارض مع إرادة الشعب في زمن الحرب"

بي بي سي

انتقد حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قرار المحكمة العليا حول "حجة المعقولية"، معتبراً أنه " يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".

وقال الحزب في بيان له: "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل، وعلى وجه التحديد في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.

ومنذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن خطّة التعديل القضائي، والتي أثارت جدلاً واسعاً، خرجت تظاهرات بشكل أسبوعي في إسرائيل، للتنديد بما قيل إنه "انحراف مناهض للديموقراطيّة".

ويهدف مشروع التعديل إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء، بهدف "تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب" بحسب الحكومة الإسرائيلية.