حزب الله يعلن مقتل ثلاثة من عناصره خلال قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

بي بي سي

أعلن حزب الله اللبناني مقتل ثلاثة من جنوده جنوبي لبنان اليوم الإثنين، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

فيما قالت مصادر أمنية إن مقاتلي حزب الله قتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلين في قرية كفركلا اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل والتي تقع تحت نفوذ حزب الله اللبناني.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين إنه قصف عدة أهداف في لبنان بسلسلة من الصواريخ، من بينها "مواقع عسكرية" تابعة لعناصر حزب الله.

وتزايدت التوترات بين حزب الله وإسرائيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إذ قتل ما لا يقل عن 100 شخص بينهم مدنيين، خلال الغارات التي تنفذها إسرائيل على جنوب لبنان، وتقول إنها رد على صواريخ تستهدف الأراضي الإسرائيلية من لبنان.