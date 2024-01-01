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BBC

أبو عبيدة: تمكن مجاهدونا في الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية إسرائيلية بغزة

08:59 م الإثنين 01 يناير 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا".

وتابع أبو عبيدة في بيان له، "أكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

ولفت الناطق باسم القسام إلى أن مقاتليه "نفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".

وأكد أبو عبيدة أن المجاهدين فخخوا منزلين ونفقين وفجروهما في جنود العدو وفجروا أيضا حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال.

هذا بالإضافة لتنفيذ عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مقاتلونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى.

كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة "M90"، بحسب ما قاله أبو عبيدة.

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