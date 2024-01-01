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BBC

بالفيديو| مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بمبنى وسط جباليا بغزة

08:57 م الإثنين 01 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

نشرت الإعلامي العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وسط جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا".

وتابعت القسام في بيان لها، "أكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

ولفتت إلى أن مقاتليها "نفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".

وأكدت أن المجاهدين فخخوا منزلين ونفقين وفجروهما في جنود العدو وفجروا أيضا حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال.

هذا بالإضافة لتنفيذ عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مقاتلونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى.

كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقاومة "M90".

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