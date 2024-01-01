إعلام عبري: الجيش ينسحب من بعض مناطق غزة وسيتم تسريح قوات إضافية

جيش الاحتلال ينسحب من بعض مناطق غزة أرشيفية

مصراوي

قالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب.

وتابعت وسائل الإعلام أن جيش الاحتلال معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.

وأكدت استمرار انسحاب الجيش من شمال غزة وسيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خانيونس بهدف تحديد مكان الأسرى وتصفية قيادة حماس.