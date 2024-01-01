جانتس: ملتزمون بالعودة الآمنة للأسرى من غزة ونعتبرها أولوية

مصراوي

قال بيني جانتس وزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت لإدارة الحرب على غزة، عقب عملية طوفان الأقصى، لعائلات الأسرى في غزة: "القيادة السياسية والأمنية ملتزمة بالعودة الآمنة للأسرى من غزة وتعتبرها أولوية".

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في وقت سابق، إن واجبهم الأساسي هو إعادة الأسرى الإسرائيليين وسيتم إعادتهم لعائلاتهم.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنواصل عملياتنا عند حدودنا الشمالية ولن يعود مواطنونا إلى هناك قبل إقرار الأمن، ونوسع عملياتنا ضد حماس في وسط وجنوب غزة".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفكر بالأسرى كل الوقت ونتذكر دائما واجبنا الأخلاقي تجاههم".