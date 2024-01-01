إسرائيل هيوم: الاحتلال سحب قوات من شمال غزة بموجب اتفاق مع واشنطن



مصراوي

نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: إن إسرائيل سحبت قوات من شمال قطاع غزة بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفيما سبق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها "معاريف" و"يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن مجلس الحرب الإسرائيلي بحث خلال اجتماعه الأخيرة إمكانية عرض خطة على وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، لإقناع مصر ببناء جدار عازل مع قطاع غزة بتمويل أمريكي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت قبل أيام أن تل أبيب ترغب في بناء جدار عازل تحت الأرض بطول محور فيلادلفيا، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع محاولات حفر الأنفاق والتأكد من تطويق قطاع غزة.

وأمس السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إذا لم نحقق الأمن في الشمال عبر الوسائل السياسية فسنحققه عبر الوسائل العسكرية.

وقال نتنياهو: "إننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد كافة الأسرى" مضيفًا أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى يحقق الانتصار، مشددًا على أن محور "فيلادلفيا".