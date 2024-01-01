المقاومة: مجاهدونا استهدفوا في الـ48 ساعة الماضية 26 آلية إسرائيلية متوغلة بغزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن مجاهدو القسام تمكنوا خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

وفيما سبق نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.



كما أعلنت المقاومة عن استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بمبنى في حي التفاح بقذيفة TBG والاشتباك مع أفرادها وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

دكوا الصهاينة بالقذائف وأمطروهم بالرصاص..



الآن كتائب القسام تبث مشاهد قوية من المعارك بين مجاهديها وقوات الاحتلال في حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/8fqnbq4JaV — رضوان الأخرس (@rdooan) January 1, 2024

واستولت كتائب القسام على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة. وأعلنت القسام، اليوم الاثنين، تفجير مقاتليها لفوهة نفق في منطقة جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، مشيرة إلى إيقاع قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما سبق تمكن مقاتلي القسام من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرة إلى مقتله على الفور. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.