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BBC

حماس: تصريحات قادة الاحتلال عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة

07:04 م الإثنين 01 يناير 2024

أهالي غزة

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مصراوي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية " حماس" في بيان لها منذ قليل على تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي عن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيانها اليوم إنها "مجرّد أحلام يقظة" وسيُفشلها شعبنا بصموده ومقاومته الباسلة".
كما أضافت حماس إن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن جفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى.
وشددت المقاومة، أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل.

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