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BBC

المقاومة: مجاهدونا فجروا منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بغزة

06:10 م الإثنين 01 يناير 2024

استهداف جنود وآليات الاحتلال

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مصراوي
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة القرارة شمال خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وفي السياق ذاته قالت القسام في بيان لها بقناتها على تليجرام، "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة غزة".
كما سيطر مقاتلي القسام على "درون" طائرة دون طيار إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

تفجير منزل المقاومة حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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