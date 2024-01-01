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BBC

"تل أبيب ستحرق".. المقاومة تبث مشاهد لصواريخ m90 القسامية الجديدة

05:44 م الإثنين 01 يناير 2024

المقاومة تنشر مشاهد من استعداد مقاتليها لقصف تل أب

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لصواريخ m90 القسامية الجديدة، إذ جاء الفيديو تحت عنوان "تل أبيب ستحرق، والقدس ستتحرر".

وفيما سبق نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، دك حشودات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

صواريخ القسام قصف تل أبيب حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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