"تل أبيب ستحرق".. المقاومة تبث مشاهد لصواريخ m90 القسامية الجديدة
مصراوي
نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد لصواريخ m90 القسامية الجديدة، إذ جاء الفيديو تحت عنوان "تل أبيب ستحرق، والقدس ستتحرر".
صواريخ M90 القسامية— الباش مهندسة|🇵🇸🔻🇰🇼 (@_fa_nov) January 1, 2024
تل أبيب ستحرق، والقدس ستتحرر
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8eIm16jFP4
وفيما سبق نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، دك حشودات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
فيديو | اعلام كتائب القسام ينشر الآن :— احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 1, 2024
مشاهد من دك كتائب القسام حشودات العدو بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة #طوفان_الأقصى
اللهم سدد رميهم واحفظهم pic.twitter.com/QCMVhZDdml
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