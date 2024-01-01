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BBC

بالفيديو| المقاومة تنشر مشاهد من استهداف تجمعات الاحتلال بقذائف الهاون بغزة

05:31 م الإثنين 01 يناير 2024

استهداف تجمعات الاحتلال بقذائف الهاون أرشيفية

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، دك حشودات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، تمكن مقاتليها من نصب كمينا لقوة إسرائيلية خاصة، أثناء تمركزها أمام أحد المنازل بمخيم البريج.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها باغتوا قوات الاحتلال واشتبكوا معهم بعد دخولهم للمنزل من أجل الاستراحة، قائلة إن رجال القسام انهالوا على الجنود الإسرائيليين بوابل من الطلقات النارية والقذائف المضادة للتحصينات.

وأفادت القسام، أن مقاتليها أوقعوا القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، ثم انسحبوا بعد ذلك دون خسائر.

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت القسام على مسيرة إسرائيلية أثناء عملها في مهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أمطرت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "إم 90" تزامنًا مع بداية عام جديد في وقت متأخر ليلة أمس.

وتستمر الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار العملية البرية الذي شنها جيش الاحتلال في سبيل القضاء على حركة حماس.

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