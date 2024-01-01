محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: تكلفة الحرب في غزة قد تتجاوز 58 مليار دولار



(مصراوي)

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، عن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، قوله إن تكاليف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من المتوقع أن تتجاوز 58 مليار دولار.

وحذر يارون، خلال حديثه لـ "رويترز"، أن عدم التحرك الآن لخفض النفقات وإلغاء وزارات وزيادة الإيرادات سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي الكثير مستقبلًا.

وأوضح يارون، أن دخول إسرائيل في مسار طويل من زيادة الديون سيؤدي لرفع الفائدة وخفض العملة والتضخم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، إن الحرب على قطاع غزة تجعل إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا، إلا أنه أشار في ذات الوقت إلى أنها حرب لا مفر منها.