إعلان

BBC

بن جفير: لا نستبعد استيطان إسرائيل لقطاع غزة

04:43 م الإثنين 01 يناير 2024

إيتمار بن جفير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانسحاب من أي منطقة يتواجد فيها في قطاع غزة في الوقت الحالي، وذلك حسبما نقلت عنه قناة "كان" العبرية.

وأضاف الوزير المتطرف، أنه لا يستبعد أن تستوطن إسرائيل قطاع غزة بعد الحرب.

كما دعا بن جفير خلال اجتماع حزبه "القوة اليهودية" إلى تشجيع هجرة سكان غزة إلى الخارج، قائلًا إنه يعتبره حل عادل وأخلاقي وإنساني.

يأتي هذا موازيًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، والذي قال إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة الفلسطينيين الذين يسكنون القطاع إلى الدول التي توافق على استقبالهم، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال سموتريتش، إن إسرائيل ستجعل من قطاع غزة مستوطنة إسرائيلية، وستسيطر عليه بشكل دائم من أجل ضمان الأمن.

وكان سموتريتش، قد دعا أمس إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مطالبًا بتشجيع أهالي قطاع غزة إلى الهجرة إلى دول أخرى.

إيتمار بن جفير إسرائيل قطاع غزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق البريج

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024
20 متر خرسانة فوق رؤوس 6 عمال.. لحظات الرعب في حادث محور كمال عامر
أول مولود في مصر 2024.. "عبدالله" من قنا للسنة الثالثة على التوالي
مصر في البريكس رسميًا| خبراء يتوقعون موعد انخفاض أسعار السيارات .
بدء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع دخول العام الجديد .