بن جفير: لا نستبعد استيطان إسرائيل لقطاع غزة

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانسحاب من أي منطقة يتواجد فيها في قطاع غزة في الوقت الحالي، وذلك حسبما نقلت عنه قناة "كان" العبرية.

وأضاف الوزير المتطرف، أنه لا يستبعد أن تستوطن إسرائيل قطاع غزة بعد الحرب.

كما دعا بن جفير خلال اجتماع حزبه "القوة اليهودية" إلى تشجيع هجرة سكان غزة إلى الخارج، قائلًا إنه يعتبره حل عادل وأخلاقي وإنساني.

يأتي هذا موازيًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، والذي قال إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة الفلسطينيين الذين يسكنون القطاع إلى الدول التي توافق على استقبالهم، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال سموتريتش، إن إسرائيل ستجعل من قطاع غزة مستوطنة إسرائيلية، وستسيطر عليه بشكل دائم من أجل ضمان الأمن.

وكان سموتريتش، قد دعا أمس إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مطالبًا بتشجيع أهالي قطاع غزة إلى الهجرة إلى دول أخرى.