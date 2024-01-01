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BBC

وزير إسرائيلي يدعو لتحويل غزة إلى مستوطنة إسرائيلية

04:24 م الإثنين 01 يناير 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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(مصراوي)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة الفلسطينيين الذين يسكنون القطاع إلى الدول التي توافق على استقبالهم، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال سموتريتش، إن إسرائيل ستجعل من قطاع غزة مستوطنة إسرائيلية، وستسيطر عليه بشكل دائم من أجل ضمان الأمن.

وكان سموتريتش، قد دعا أمس إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مطالبًا بتشجيع أهالي قطاع غزة إلى الهجرة إلى دول أخرى.

بتسلئيل سموتريتش غزة تحويل غزة إلى مستوطنة هجرة الفلسطينيين

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