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BBC

مجلس الأمن الإيراني يلتقي المتحدث باسم أنصار الله اليمنية في طهران

03:09 م الإثنين 01 يناير 2024

المتحدث باسم أنصار الله الحوثية اليمنية محمد عبد ا

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طهران - (د ب أ)

التقى مجلس الأمن القومي الإيراني، المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية وسط توترات في البحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة عبر تطبيق تليجرام، أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، والمتحدث باسم أنصار الله الحوثية اليمنية محمد عبد السلام التقيا خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في طهران.

وركزت المحادثات بين الجانبين على "المصالح المشتركة والقضايا الأمنية في المنطقة".

وفي تصريح خلال اللقاء، أشاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بصمود الحكومة والشعب اليمنيين خلال السنوات الصعاب، كما أثنى على اجراءات اليمن "الشجاعة" لدعم الشعب الفلسطيني في صد العدوان والهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني، بحسب إرنا.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، تعرض عدد متزايد من السفن في البحر الأحمر لهجمات من جانب جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتورط في التخطيط للهجمات وهو ما ترفضه طهران.

محمد عبد السلام أنصار الله الحوثي مجلس الأمن القومي الإيراني

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