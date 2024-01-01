مسؤول إسرائيلي: المرحلة الثالثة من الحرب في غزة ستستغرق 6 أشهر

(مصراوي)

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثتين، عن مسؤول إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة .

وأضاف المسؤول الذي لم تذكر "رويترز" اسمه، أن المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق ستة أشهر على الأقل.

وأفاد المسؤول، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح للتوترات على الجبهة اللبنانية بالاستمرار أكثر من ذلك، مصرحًا أن القوات المنسحبة من غزة ستستعد للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، قوله إنه إذا لم يستطع الجيش الإسرائيلي تحقيق الأمن في شمال إسرائيل عبر الوسائل السياسية، فإنه سيلجأ إلى استخدام الوسائل العسكرية.