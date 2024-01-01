آخر ملكات القارة العجوز.. ملكة الدنمارك تعتزم التنحي عن العرش

(مصراوي)

تودع القارة العجوز آخر ملكات أوروبا ملكة الدنمارك مارجريت الثانية أطول ملوك العالم حكمًا، بعد 52 عامًا من توليها العرش.

وتولت مارجريت العرش منذ وفاة والدها عام 1972، واحتفلت السنة الماضية باليوبيل الذهبي على اعتلائها العرش الدنماركي، بعد تأجيله مرتين بسبب جائحة كورونا ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ومنذ وفاة قريبتها الملكة إليزابيث الثانية، باتت مارجريت الملكة الوحيدة التي تحكم بلدا أوروبيا.

وتولت مارغريت العرش منذ وفاة والدها الملك فريدريك التاسع عام 1972، وأصبحت آنذاك أول امرأة منذ 500 عام تتولى العرش في الدنمارك حيث يحظر الدستور الدنماركي تولي المرأة عرش البلاد حتى عام 1953.

ولدت مارجريت في 16 أبريل 1940، ولم يتغير ترتيب خلافة العرش لوالدها، إلا في عام 1953 عندما اتضح أنه لن يكون له ذرية من الذكور.

وأعلنت الملكة اعتزامها التنحي عن العرش في 14 يناير الجاري، حيث تكمل 52 عامًا على توليها العرش، ومنذ ظهور النظام الملكي الوراثي في عام 1660، لم يتنازل أي ملكًا عن عرشه طواعية.

وخضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر خلال فبراير الماضي، مما جعلها عاجزة عن الظهور في العلن حتى أبريل، وخلال فترة التعافي، ألغت الملكة العديد من المواعيد أو مثلها فيها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك.

وفي خطابها السنوي الذي ألقته أمس قالت: "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".

وأضافت "لقد قررت أن هذا هو الوقت المناسب. في 14 يناير بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك".

وتقول "بي بي سي" عن الملكة، إن جزء كبير من شعبيتها يعود حبها للأزياء التي تجاوزت قيود البروتوكول الملكي الأوروبي، وعملها كفنانة علمت نفسها بنفسها.

وفي عام 2016، قالت "بي بي سي" إن الملكة مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، صممت أزياء وديكورات باليه كسارة البندق المقرر عرضه في موسم عيد الميلاد.

وفي 2018، صممت الملكة، أزياء وبعض مشاهد باليه "كسارة البندق" الشهير، وانضمت إلى الراقصين على خشبة مسرح تريفولي للباليه للاحتفال بالعرض.

وتحظى ملكة الدنمارك، التي غالبًا ما كانت ترى وهي تدخن، بشعبية كبيرة بين الناس، ولديها سمعة بأنها مبدعة للغاية ومهتمة بالفن، وتعتبر عملية وغير تقليدية بعض الشيء في بعض الأحيان.