جيش الاحتلال الاسرائيلي: 29 جنديًا قتلوا بنيران صديقة

تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 29 من جنوده قتلوا بـ"نيران صديقة" في غزة وحوادث أخرى منذ بدء العملية البرية في القطاع في شهر أكتوبر الماضي التي شهدت مقتل 170 جنديا، بحسب الأرقام الرسمية.

وبحسب البيانات الجديدة فإن 18 جنديا قتلوا بنيران صديقة نتيجة خطأ في عمليات تحديد الأهداف، بينما قتل جنديان جراء إطلاق نار لم يكن من المفترض أن يستهدفهما.

كذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 9 من جنوده قتلوا في حوادث مختلفة من بينها إطلاق نار غير متعمد والتعرض لشظايا مقذوفات.