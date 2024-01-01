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BBC

جيش الاحتلال الاسرائيلي: 29 جنديًا قتلوا بنيران صديقة

12:42 م الإثنين 01 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (بي بي سي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 29 من جنوده قتلوا بـ"نيران صديقة" في غزة وحوادث أخرى منذ بدء العملية البرية في القطاع في شهر أكتوبر الماضي التي شهدت مقتل 170 جنديا، بحسب الأرقام الرسمية.

وبحسب البيانات الجديدة فإن 18 جنديا قتلوا بنيران صديقة نتيجة خطأ في عمليات تحديد الأهداف، بينما قتل جنديان جراء إطلاق نار لم يكن من المفترض أن يستهدفهما.

كذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 9 من جنوده قتلوا في حوادث مختلفة من بينها إطلاق نار غير متعمد والتعرض لشظايا مقذوفات.

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BBC
جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل جنود الاحتلال غزة طوفان الأقصى

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