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BBC

لأول مرة منذ 2011.. الأرصاد اليابانية تصدر تحذيرات من وقوع موجات تسونامي

12:29 م الإثنين 01 يناير 2024

موجات تسونامي

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(مصراوي)

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرات لعدد من المقاطعات الساحلية من وقوع موجات تسونامي عقب الزلزال وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2011.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال قوي مقاطعة إيشيكاوا في، وسط اليابان، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

وجاء الزلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، حسب هيئة الإذاعة اليابانية، التي قالت إن موجات التسونامي قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

موجات تسونامي الأرصاد اليابانية المقاطعات الساحلية اليابان

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