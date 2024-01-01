أوكرانيا: روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة على أراضينا في ليلة رأس السنة

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، أن روسيا أطلقت على أوكرانيا في ليلة رأس السنة الجديدة عددا قياسيا من الطائرات المسيرة الهجومية بلغ 90 طائرة، وتم التصدي لـ 87 منها.

وأضاف أوليشوك أن هذا العدد يعادل تقريبا ضعف عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو في ليلة رأس السنة قبل عام مضى، حيث تم إسقاط 45 طائرة.

وأعلن الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا، أوليه كيبر، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته موسكو على منطقة سكنية في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا. كما ذكرت تقارير أن هناك أضرارا لحقت بالميناء.

وأفادت تقارير بأن متحفا في لفيف في غرب أوكرانيا قد جرى تدميره. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي شن كذلك هجمات باستخدام الصواريخ على منطقتي خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا وخاركيف في الشرق.

وتقترب أوكرانيا من حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل في 22 فبراير 2022.

وشهد الأوكرانيون، قبل بضعة أيام فقط، أعنف عمليات قصف منذ بداية الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وحدها، بحسب بيانات رسمية.