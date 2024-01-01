إيران: الشعب الفلسطيني هو من يتخذ القرار بشأن وضعه السياسي

طهران - (د ب أ)



قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن دول العالم تحتفل بالعام الجديد في وقت يشهد فيه مسقط رأس السيد المسيح في فلسطين جرائم غير مسبوقة للكيان الإسرائيلي.

وأضاف كنعاني أن "الکیان الصهيوني يواصل جرائمه ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني ووضع حد لتلك الجرائم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال كنعاني، عن الادعاءات بشأن إرسال أمريكا رسالة لإيران بخصوص فلسطين، "لا أستطيع تأكيد وتأیید مثل هذه الأخبار. ولإيران موقف واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونحن نتشاور مع مختلف الأطراف لإنهاء جرائم الکیان الصهيوني، کما نتشاور حول كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بفلسطين، نعتقد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يجب أن يتخذ القرار بشأن وضعه السياسي."

وأضاف كنعاني "أمريكا لم تكن يوما طرفا في الحل ولطالما كانت طرفا في الصراع. وقد أعلنت أمريكا مرارا وتكرارا، وعلى مختلف المستويات، أنها تعتبر نفسها ملتزمة بدعم الکیان الصهیوني؛ فكيف يكون لمثل هذا النظام الكفاءة في تقديم الحلول السياسية؟"