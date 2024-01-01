وكالة مهر: مدمرة إيرانية تقترب من مضيق باب المندب

(مصراوي)

قالت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الاثنين، إن مدمرة إيرانية برفقة سفينة عسكرية تقتربان من البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب.

وكان قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، قد أعلن في وقت سابق، أن إيران جهزت قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأمريكية في المنطقة.

وقال تنكسيري، إن إيران ستشكل وحدة ظل بحرية "باسيج" تستطيع القيام بعمليات عبر السفن الثقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا.

وأضاف أن قوات الباسيج البحرية تستطيع الدخول في معارك بالقوارب وإطلاق النار، واختتم حديثه دون أن يقدم مزيد تفاصيل أخرى.

يأتي في الوقت الذي تستمر فيه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة من وإلى إسرائيل، مع إعلان الحوثيين أنهم لن يسمحوا بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية لحين دخول كافة احتياجات قطاع غزة ووقف العدوان ضد المدنيين.