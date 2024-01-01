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BBC

الرئيس الصيني: الاحترام المتبادل الطريق الصحيح للتوافق بين بكين وواشنطن

11:09 ص الإثنين 01 يناير 2024

شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين إن التاريخ أثبت بالفعل وسوف يستمر في ترسيخ، أن الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون متبادل المنفعة، هي أفضل السبل للصين والولايات المتحدة للتوافق كدولتين كبيرتين.

وتابع شي أن هذا يجب أن يكون مسار الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وجاءت تعليقات الرئيس الصيني في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

شي جين بينج بكين الصين واشنطن

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