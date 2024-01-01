حميدتي: لا رغبة لنا في الوصول إلى السلطة بالسودان

(مصراوي)

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، إن قوات الدعم السريع لا ترغب في أن تحل محل الجيش السوداني، لكنها في ذات الوقت متمسكة بتأسيس جيش جديد مهني لا يتدخل في السياسة، على حد تعبيره.

ووصل حميدتي، إلى جيبوتي أمس الأحد، لمقابلة رئيس البلاد ورئيس الدورة الحالية لمنظمة إيجاد من أجل بحث الأوضاع في السودان الذي يشهد حربًا مشتعلة منذ أبريل الماضي.

ونفى حميدتي، الاتهامات الموجهة له عن رغبته في الوصول إلى السلطة في السودان، قائلًا إن قوات الدعم السريع تسعى إلى التغيير وضمان احترام إرادة الشعب السوداني وليس الوصول للسلطة بالقوة.

وأضاف حميدتي، أن هدفه الوحيد يتمثل في هو إقامة سودان ديمقراطي" ينعم بالسلام وسط حكم مدني".

وأفاد حميدتي، أن الدعم السريع تم إجباره على خوض هذه الحرب، جراء التزامه بالعملية السياسية التي كانت ستقود لحكم مدني، مضيفًا أن السودان يعيش أسوأ أزمة في تاريخه مع دخول الحرب التي وصفها بـ "المفتعلة" شهرها التاسع.

وندد حميدتي، بالحرب السودانية والتي تسببت في أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى أبرزها الأوضاع الإنسانية السيئة والانقسام الاجتماعي، مخاطبًا الجانب الآخر "بأنه يجب أن يقر بخسارته" على حد قوله.

وقال حميدتي، إنه "عهد إلى الشعب السوداني أن تنتهي هذه الحرب إلى صالحه وبناء دولة المواطنة بلا تمييز".