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BBC

حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تستعد لمغادرة الشرق الأوسط

10:38 ص الإثنين 01 يناير 2024

حاملة الطائرات الأمريكية ارشيفية

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(مصراوي)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن واشنطن أبلغت إسرائيل باستعداد حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" لمغادرة منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

وكان مصدر قد صرح لقناة "أيه بي سي" الإخبارية الأميركية، أن القرار ربما يعكس استياء الإدارة الأميركية تجاه سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وتم توجيه حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى المنطقة في أكتوبر الماضي، على وقع الأحداث في قطاع غزة، وتعد "جيرالد فورد" أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، وقد تم إعادة توجيهها إلى المنطقة بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر، بعد أن كانت على وشك إنهاء مهمتها الأولى في مهمتها العملياتية

حاملة الطائرات الأمريكية مغادرة الشرق الأوسط إسرائيل بنيامين نتنياهو

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