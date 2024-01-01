لأول مرة منذ بداية الحرب.. استئناف دخول تطعيمات الأطفال إلى غزة

(مصراوي)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، استئناف دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك لأول مرة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزيرة في بيان نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت في إدخال التطعيمات التي اشترتها، بالإضافة إلى تبرعات من اليونيسف.

كما أفادت، أن وزارة الصحة المصرية وافقت على استخدام سلسلة التبريد المصرية للحفاظ على التطعيمات حتى وصولها إلى غزة، وذلك وفق المعايير العالمية برعاية اليونسيف.

وثمنت كيلة، دور مصر في تسهيل دخول التطعيمات إلى القطاع، خاصة في ظل الوضع الوبائي الصعب الناجم عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة لمدة 87 يومًا متتاليًا.

وأشارت الكيلة، إلى أن التطعيمات التي دخلت القطاع تشمل شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، بالإضافة إلى تطعيمات أخرى ضرورية للأطفال، وستغطي هذه التطعيمات فترة تمتد من 8 إلى 14 شهرًا.