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BBC

وزير الدفاع البريطاني: الإرهابيون الذين يعطلون التجارة بالبحر الأحمر يواجهون التحذير الأخير

12:39 ص الإثنين 01 يناير 2024

وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس

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مصراوي

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد، إن جيش المملكة المتحدة على استعداد لاتخاذ إجراءات مباشرة لردع التهديد الذي تتعرض له الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد شابس أنه مع استمرار جماعة أنصار الله "الحوثيين" في تهديد الأرواح والتجارة سيضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن من وصفهم بـ "الإرهابيون الذين يعطلون التجارة في البحر الأحمر" يواجهون التحذير الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، تصريحات تفيد بأن بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأكدت "التايمز" أن بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة وربما دولة أوروبية لإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة أنصار الله اليمنية، مشيرة إلى أن الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على إقناع دول أوروبية بالعمل لوقف هجمات الحوثيين.

جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني تعطيل الملاحة البحر الأحمر الحوثيون

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