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BBC

نيويورك تايمز: المحادثات بين بايدن ونتنياهو باتت أكثر توتر وحدة

12:33 ص الإثنين 01 يناير 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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مصراوي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائليين، اليوم الأحد، تصريحات يؤكدون فيها أن المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت أكثر توترا وحدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خلاف واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة.

سبق وأن نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، تصريحات تشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع أسطولها المرافق من السفن الهجومية.

سبق وأن أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حاملتي طائرات هما "جيرالد فورد" و"آيزنهاور" مع أساطيلها المرافقة من القطع البحرية المختلفة، قبل أن تلحقهما بالغواصة النووية "أوهايو"، مع اندلاع الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كذلك أوفد البنتاجون عددا من الخبراء العسكريين وعناصر من قوات "دلتا" الخاصة؛ لمساعدة جيش الاحتلال في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز "ثاد" و"باتريوت".

بنيامين نتنياهو جو بايدن الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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