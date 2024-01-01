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BBC

بالطائرات المُسيّرة.. فصائل عراقية تستهدف إيلات الإسرائيلية

12:28 ص الإثنين 01 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي

قالت فصائل مسلحة عراقية تقدم نفسها بمسمى "المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، إنها استهدفت بالطائرات المسيرة مدينة إيلات في إسرائيل نصرة لغزة.

سبق وأن قالت الفصائل المسلحة العراقية، إنها استهدفت الجولان المحتل بطائرة مسيرة.

وجاء في بيانها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو ".

فيما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مسيرتين فوق طبريا وجاري البحث عن مسيرة ثالثة.

الطائرات المسيرة إيلات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي فصائل عراقية

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