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BBC

إسرائيلي ينتحل صفة جندي بالجيش ويسرق معدات عسكرية من القوات في غزة

12:02 ص الإثنين 01 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى فشل جديد ضمن سلسلة من الإخفاقات التي مُني بها أمام فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بدء عدوانه على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

لكن هذه المرة كانت الخديعة من قبل أحد مواطنيه المدنيين الذي انتحل حينًا صفة جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وحينًا آخر صفة عضو في جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك".

ومع ذلك تمكن من القتال إلى جانب قوات الاحتلال في غزة، قبل أن يقوم بسرقة أسلحة ومعدات عسكرية وطائرة مسيّرة، بعدما التقط صورا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

فيما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها شبان إسرائيليين بسرقة معدات عسكرية من الجيش، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة كذلك بسبب ما وصفته بـ "الفساد الذي يسيطر على الجيش".

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه في السنوات السابقة كانت المقاومة الفلسطينية تحصل على أسلحة مسروقة من مخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتمكن من تصنيعها بنفسها، عن طريق من وصفتهم بـ "الجنود مدمنين المخدرات".

انتحال صفة جندي الاحتلال الإسرائيلي سرقة معدات عسكرية حرب غزة طوفان الأقصى

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