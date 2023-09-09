بلينكن: واشنطن مستعدة لتقديم المساعدات الضرورية لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال
واشنطن - (د ب أ)
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، عن حزنه البالغ لخسارة الأرواح والدمار جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب يوم أمس، وتوجه بأحر التعازي لأسر الضحايا.
وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، "تقف الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتوفير أي مساعدات ضرورية فيما يواجه المغرب هذه المأساة".
وتابع بالقول "نتضامن مع الشعب المغربي ونعرب عن دعمنا الثابت وتضامننا مع شركائنا المغاربة في هذه الأوقات العصيبة.
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