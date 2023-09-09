إغلاق 3 موانئ ليبية تحسبًا لإعصار متوقع



وكالات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بأنه تم إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة النفطية في ليبيا مساء السبت لمدة 3 أيام بسبب إعصار متوقع.

تحركت عاصفة دانيال المتوسطية بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية.

وخلفت عاصفة دانيال خسائر مادية وأضرارًا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا كما أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، منح عطلة طارئة يومي الأحد والاثنين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال إذ سيتم إغلاق المدارس ووالمعاهد والجامعات، وكذلك المؤسسات العامة والشركات الخاصة.