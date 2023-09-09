"رأينا الموت".. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها المغاربة بعد الزلزال المدمر

(دويتشه فيله)

ليلة مرعبة عاشها المغاربة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. صور ومقاطع فيديو وعبارات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حجم الذعر والألم الذي خلفته الكارثة في نفوس المغاربة. فكيف مرت هذه الليلة عليهم؟

عاش المغاربة ليلة عصيبة، ليل الجمعة/ السبت (8/ 9 سبتمبر/أيلول 2023)، جراء الزلزال الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين. وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب، في إشارة للزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس.

ذعر ودمار وفقد إثر الزلزال

و سقط أكثر من 1037 قتيلا وأكثر و1204 إصابات جراء الزلزال وفق حصيلة رسمية مؤقتة، فيما تسبب الزلزال بأضرار مادية وفقًا للسلطات. وبحسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها. ونقل الموقع المغربي "ميديا24" عن مصادر طبية أن ثمة "تدفقا هائلا" للجرحى إلى مستشفيات مراكش. وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالة من الذعر.

وخرج آلاف الناس إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفق صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت ركام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.

وشارك مستخدون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، كما نشر "محمد عارف خان" على حسابه الشخصي. وأظهرت المقاطع المصورة المنتشرة على المنصة أبنية تهتز وأشخاصًا في حالة ذعر يهرولون في الشوارع. ومقاطع أخرى تظهر سقوط وتهدم أبنية، من ضمنها السور التاريخي للمدينة القديمة في مراكش.

"في ليلة واحدة فقدت كل عائلتي وأصبحت وحيدة"، هذا ما عبرت عنه سيدة مغربية بعد الزلزال الذي أودى بحياة زوجها وأبنائها الأربعة. مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واختصر ألم آلاف المغاربة المتضررين.

"لم يبقَ لي إلا رب العالمين"

أمّ مغربية فقدت زوجها وأولادها الأربعة في الزلزال. #زلزال_المغرب pic.twitter.com/JarwkPaod0 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

ليلة مرعبة عاشها المغاربة!

فيما عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن حجم الرعب الذي عاشه المغاربة ليلة أمس، وبأنها كانت ليلة "عاشوا ورأوا فيها الموت بأعينهم"، كما أشار مستخدم يدعى "معلم الصبيان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، وقد نشر صورة تظهره وعائلته وهم نائمون على الأرض في العراء. فيما نشر آخرون صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل ليلة الرعب وحجم الصدمة والذعر الذي خلفته في نفوس المغاربة.

وقد لجأ عدد كبير من المغاربة في مختلف المدن المغربية التي شعر سكانها بالهزات الأرضية، إلى الخروج للشوارع والمبيت على أرصفتها، كما انتشر عبر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص نائمين مباشرة قرب منازلهم ويقال أن بعضهم لقوا حتفهم أيضًا.

فيما استخدم آخرون حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نقل خبر وقوع زلزال وتحذير الناس ودعوتهم للخروج إلى الشوارع وعدم المكوث بالمنازل: كما حذر "Mr. Narcos" عبر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "اكس" من البقاء في البيوت ودعى الجميع للهروب خارج المنازل.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في بيان اليوم السبت أنه: "في حصيلة معينة (حتى اللحظة) للهزة الأرضية التي ضربت مساء يوم الجمعة وحدد مركزها بجماعة إجيل بإقليم الحوز، بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 9 أيلول/سبتمبر الجاري، 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 إصابات خطيرة".

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا، ما أثار الذعر بين السكان والسياح ففي مراكش.

في هذه المدينة التي وقع فيها عدة قتلى، بحسب حصيلة أولية، لجأ مئات السياح وسكان أحياء متجاورة إلى ساحة جامع الفنا. ونام الكثير منهم على الأرض، بعضهم من بدون أغطية. وثمة آخرون عجزوا عن النوم، مثل الثمانينية غنو نجم التي وصلت إلى مراكش من الدار البيضاء قبل ساعات قليلة من وقوع الزلزال.

وتروي نجم: "أتيت لزيارة المدينة مع ابنتي وحفيدتي. في المساء، خرجتا وبقيت أنا في الفندق. كنت أستعد للخلود إلى الفراش عندما سمعت صوت الأبواب والدرف تطقطق. خرجت مذعورة، اعتقدت أنني سأموت وحيدة".

وأفادت تقارير أن سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير شعروا أيضاً بالزلزال.