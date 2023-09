"رأينا الموت".. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها المغاربة بعد الزلزال المدمر

(دويتشه فيله)

ليلة مرعبة عاشها المغاربة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. صور ومقاطع فيديو وعبارات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حجم الذعر والألم الذي خلفته الكارثة في نفوس المغاربة. فكيف مرت هذه الليلة عليهم؟

عاش المغاربة ليلة عصيبة، ليل الجمعة/ السبت (8/ 9 سبتمبر/أيلول 2023)، جراء الزلزال الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين. وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب، في إشارة للزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس.

ذعر ودمار وفقد إثر الزلزال

و سقط أكثر من 1037 قتيلا وأكثر و1204 إصابات جراء الزلزال وفق حصيلة رسمية مؤقتة، فيما تسبب الزلزال بأضرار مادية وفقًا للسلطات. وبحسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها. ونقل الموقع المغربي "ميديا24" عن مصادر طبية أن ثمة "تدفقا هائلا" للجرحى إلى مستشفيات مراكش. وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالة من الذعر.

