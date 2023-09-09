تضم واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا



وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شبه جزيرة ميناهاسا شمالي إندونيسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو خسائر.

وتضم شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي واحدًا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطًا.

يشار إلى آخر زلزال وقع في شبه جزيرة ميناهاسا كان في أواخر فبراير الماضي.