إعلان

BBC

تضم واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا

10:23 م السبت 09 سبتمبر 2023

ريختر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، شبه جزيرة ميناهاسا شمالي إندونيسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو خسائر.

وتضم شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي واحدًا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطًا.

يشار إلى آخر زلزال وقع في شبه جزيرة ميناهاسا كان في أواخر فبراير الماضي.

سوق مصراوى

ريختر زلزال إندونيسيا سولاويسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأوقاف المغربية تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال بجميع مساجد المملكة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

زلزال المغرب الأقوى منذ 120 عاما بالمنطقة.. أكثر من ألف قتيل و 300 ألف متضرر (تغطية خاصة)