

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر وقتل مئات الأشخاص وألحق أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ونقل التلفزيون المغربي الرسمي عن بيان وزارة الداخلية المغربية قوله: "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى وإصابة أكثر من 1832".

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.