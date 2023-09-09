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BBC

العاهل المغربي يشكر البلدان التي عبرت عن تضامنها مع بلاده بعد الزلزال المدمر

10:16 م السبت 09 سبتمبر 2023

الملك محمد السادس

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وكالات

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، ﻋن شكر المملكة للبلدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف.

وضرب زلزال مدمر المغرب ليل السبت/الجمعة بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، وأوقع مئات القتلى والمصابين فضلاً عن الأضرار التي خلفها في عدد من المدن المغربية.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.

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