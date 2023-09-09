الهلال الأحمر المغربي: تواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من مناطق الزلزال



وكالات

ذكر الهلال الأحمر المغربي، اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الضحايا في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

من ناحية أخرى، أقامت عائلات في إقليم الحوز مخيمًا في انتظار العون والمساعدة، وذلك بعدما باتوا بلا مأوى ويجلسون في العراء.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.

