البرهان: يجب تصنيف الدعم السريع "كجماعة إرهابية"
الخرطوم - (د ب أ)
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه وجه باستيعاب "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن".
وقال البرهان، في كلمة له بولاية النيل الأزرق، نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي، إن "الجميع شاهد على جرائم مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة، ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية".
وأضاف أن "كلا من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبا به"، مؤكدا أن "الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الآوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
أحدث اكسسوارت مطلية بالذهب عيار 18 بأسعار تبدأ من 120 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 42%.. أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل القشطوطة في المنزل سهلة وسريعةتفاصيل
-
بخصم حتى 42% أفضل سماعات أذن بلوتوث 2023تفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: