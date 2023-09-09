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البرهان: يجب تصنيف الدعم السريع "كجماعة إرهابية"

06:54 م السبت 09 سبتمبر 2023

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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الخرطوم - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه وجه باستيعاب "كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن".

وقال البرهان، في كلمة له بولاية النيل الأزرق، نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي، إن "الجميع شاهد على جرائم مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة، ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية".

وأضاف أن "كلا من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبا به"، مؤكدا أن "الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الآوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته".

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عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني القوات المسلحة السودانية

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